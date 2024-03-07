Дочь Мадонны оголила грудь на сцене

Дочь Мадонны Лурдес Леон вышла на сцену в топе с вырезом без бюстгальтера

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя звезда выступила на фестивале Parklife в Манчестере, Англия, в укороченном черном топе с глубокими вырезами. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя на сцене оголенную грудь. К тому же знаменитость показала обнаженный живот с пирсингом в пупке.

Кроме того, исполнительница надела брюки-карго и повязку на голову. В качестве аксессуаров Леон выбрала черный ремень с серебряным массивным крестом.

В марте дочь Мадонны обнажила грудь на Неделе моды. Манекенщица посетила показ французского бренда Yves Saint Laurent. Она предстала перед папарацци в монохромном черном наряде, который состоял из прозрачного кружевного комбинезона, пальто в пол и остроносых туфель на каблуках.

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