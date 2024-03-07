Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая клубника дешевле привозной
Общество
По свежеуложенным рельсам в Липецке впервые проехал новый трамвай
Общество
«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»
Общество
«Форд» столкнулся с «БМВ», а потом – со столбом
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Общество
На улице 6-й Гвардейской дивизии загорелась квартира
Происшествия
Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух
Спорт
Жарко и сухо: в Липецкой области до +32
Погода в Липецке
Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Спорт
Читать все
Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Общество
Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух
Спорт
На улице 6-й Гвардейской дивизии загорелась квартира
Происшествия
От укусов клещей в Липецкой области пострадали 1653 человека
Здоровье
Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Спорт
Жарко и сухо: в Липецкой области до +32
Погода в Липецке
Пожароопасность лесов на западе области достигла максимального коасса
Общество
Определен подрядчик на ремонт лоскутного одеяла из 59 небольших участков дорог по наказам избирателей
Общество
25-летняя квартиросъемщица украла у хозяйки украшения более чем на 59 тысяч рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В мире
19
13 минут назад

Дочь Мадонны оголила грудь на сцене

Дочь Мадонны Лурдес Леон вышла на сцену в топе с вырезом без бюстгальтера

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя звезда выступила на фестивале Parklife в Манчестере, Англия, в укороченном черном топе с глубокими вырезами. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя на сцене оголенную грудь. К тому же знаменитость показала обнаженный живот с пирсингом в пупке.

Кроме того, исполнительница надела брюки-карго и повязку на голову. В качестве аксессуаров Леон выбрала черный ремень с серебряным массивным крестом.

В марте дочь Мадонны обнажила грудь на Неделе моды. Манекенщица посетила показ французского бренда Yves Saint Laurent. Она предстала перед папарацци в монохромном черном наряде, который состоял из прозрачного кружевного комбинезона, пальто в пол и остроносых туфель на каблуках.

Источник

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru