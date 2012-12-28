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В мире
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18 минут назад
Партия Урсулы фон дер Ляйен лидирует на выборах в Европарламент
Предварительные результаты опросов:
Европейская народная партия (христианские демократы) — 186 мест (+10);
Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы) — 133 (-6);
«Обновляя Европу» (либеральные партии) — 81 (-20);
Европейские консерваторы и реформисты (евроскептики) — 70 (+1);
партии из фракции «Идентичность и демократия» (националисты и евроскептики) — 60 (+11);
Зеленые-Европейский свободный альянс (зеленые и национальные меньшинства) — 53 (-18);
независимые депутаты — 50 (-12);
Европейские левые — 36 (-1);
прочие (пока не примкнувшие к фракциям) — 50.
Фон дер Ляйен на фоне успехов крайне правых сил заявила, что ее партия «построит бастион против крайностей слева и справа». «Ни одно большинство не может быть сформировано без Европейской народной партии. Мы остановим их. Это точно»,— сказала она (цитата по AFP).
Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил парламент страны (Национальную ассамблею) и объявил внеочередные парламентские выборы. Они назначены на 30 июня и 7 июля. На выборах в Европарламент во Франции лидирует Жордан Барделля — председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен.
В Германии на выборах в Европарламент побеждает Христианско-демократический союз (30,3%), передает газета Zeit. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» вышла на второе место с 15,9%. Партия действующего канцлера Олафа Шольца набрала 14%, входящие в правительство «зеленые» — 11,9%. Как передает ADR, худшую динамику показали именно «зеленые».
Как прошли выборы в некоторых других странах Евросоюза (предварительные данные опросов):
В Австрии побеждает Австрийская партия свободы, на втором месте Австрийская народная партия канцлера Карла Нехаммера, на третьем — социал-демократы.
В Венгрии лидирует правящий альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия».
В Испании побеждает оппозиционная правая Народная партия. Она может получить в Европарламенте 22 места, а Испанская социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса — 20 мест.
В Италии партия премьера Джорджи Мелони «Братья Италии» может получить 26–30% голосов. Входящие в правительство «Вперед, Италия» и «Лига» получают 8,5–10,5%, 8–10% соответственно. Оппозиционные Демократическая партия и «Движение 5 звезд» могут набрать 21–25% и 10–14% голосов соответственно.
В Словакии побеждает прозападная оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия», она может получить около 28% голосов. Партия премьера Роберта Фицо Smer-SD наберет около 25%.
В Словении побеждает оппозиционная Словенская демократическая партия экс-премьера Янеза Янши. Она может получить четыре мандата, правящее «Движение Свобода» — два.
В Болгарии лидирует коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (входит в правительство).
На Кипре побеждает правящая правоцентристская партия «Демократический сбор».
В Греции побеждает правящая «Новая демократия», но премьер Кириакос Мицотакис не доволен результатом ниже 30%.
В Польше побеждает правящая «Гражданская коалиция» (38,2%) при явке ниже 40%, на втором месте оппозиционная партия «Право и справедливость» (33,9%).
В Чехии побеждает оппозиционное центристское движение «Акция недовольных граждан» (26,1%). Второе место заняла коалиция правящих либеральных партий «Вместе» (22,2%), третье — созданная несколько месяцев назад коалиция «Присяга и Мотористы» (10,2%).
В Финляндии побеждает правящая партия «Национальная коалиция» (24,8%), на втором месте «Левый союз» (17,3%).
В Хорватии при низкой явке лидирует правящее Хорватское демократическое содружество.
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