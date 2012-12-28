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21 минуту назад

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду

В Госдуму внесли законопроект, которым вводятся штрафы на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за опасное вождение, сообщает «РИА Новости». Автором инициативы выступил глава думского комитета по соцполитке Ярослав Нилов.

Проект дополняет главу 12 КоАП новой статьей 12.38 об опасном вождении. Согласно пояснительной записке, в социальных сетях часто публикуют видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду. Утверждается, что по их вине происходит до 80% ДТП. Документ предполагает лишение прав на один—три месяца за повторное нарушение.

«Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. "Шашки", внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие "педагогические" приемы... Хватит»,— написал господин Нилов в Telegram, комментируя проект закона.

В феврале Госдума отклонила законопроект ЛДПР, предусматривающий штраф до 10 тыс. руб. или лишение прав за «опасное вождение». Этот термин был включен в ПДД еще в 2016 году для борьбы с лихачами и любителями агрессивной езды, но наказания за такое правонарушение до сих пор не появилось.

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