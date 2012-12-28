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В России
52
сегодня, 09:03

Россияне поставили антирекорд по зарплатным амбициям

ндекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года. Треть россиян согласились снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства, говорится в опросе HeadHunter.

«Индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года и составил 0,15 пункта. 33% респондентов заявили о готовности снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства, а 49% не откажутся от своих требований», — передает данные опроса РБК.

Индекс готовности снизить зарплатные ожидания — один из показателей, по которому оценивается индекс самочувствия состояния соискателей и делается прогноз на перспективу. Когда он колеблется от минус одного до плюс одного это говорит о негативных настроениях работников.

Менее других гибкими в вопросе зарплатных ожиданий оказались жители Северо-Западного федерального округа (0,05 пункта), более других на снижение зарплаты готовы соискатели из Дальневосточного федерального округа (0,25 пункта), говорится в исследовании. Самыми негибкими в этом вопросе оказались представители IT-сферы, наибольшую готовность снизить зарплатные ожидания показали представители сферы закупок.

В мае 2024 года жители России называли желаемую зарплату более 140 тысяч рублей в месяц, говорится в исследование сервиса «Работа.ру». Женщины хотели бы зарабатывать в месяц 125 тысяч рублей, мужчины — 171 тысячу рублей.

Каждый второй работодатель готов отказать соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий. Согласно проведенному ранее исследованию, подходящему кандидату могут отказать, когда покажется, что он не сработается с коллективом (55%), не проявил интереса к работе (52%) или из-за слишком высоких зарплатных ожиданий (49%), говорится в исследовании сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру». В каждой десятой компании интересуются готовностью соискателя к переработкам, пишет URA.ru со ссылкой на  RT.

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