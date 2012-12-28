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В России
72
сегодня, 08:59

На европейской территории России погода на этой неделе будет очень контрастной

— Юго-восток, то есть низовья Волги, Поволжье целиком, от Казани до Саратова, Кубань, Ставрополье большую часть недели жара — 30-35 градусов. И только под самый конец недели фронтальный раздел северо-запада может слегка ослабить эту жару и приправить ее небольшими дождями. Что касается Северо-Запада, Санкт-Петербург, Великий Новгород, то здесь совершенно другая воздушная масса. Дневная температура здесь не превышает 17-20 градусов тепла. Неделя начнётся с дождей и затем они прекратятся, но температура не повысится. Всю неделю в прохладной воздушной массе северо-запад европейской территории. Между ними будет лежать ярко выраженная, поскольку контрасты температуры очень велики, ярко выраженная фронтальная зона. Она будет вести себя весьма активно. Будет медленно смещаться на восток, но при этом вдоль неё будут перемещаться активные зоны, и облачные кластеры будут достигать таких размеров, что могут вызывать сильные ливни, грозы и град. В первую очередь во вторник это коснётся Запада центральных областей, Калуга, Тверь, Смоленск. Затем переместится в центр и к четвергу уже заденет Воронеж, Рязань, Нижний Новгород, сообщил BRIEFруководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

— Жара с европейской территории страны постепенно переместится и на Урал. На Урале неделя начнется с 20 градусов, а закончится 30-32, а на юге Урала, в Оренбуржье и юге Челябинской области, и 36-37 градусов тепла. Постепенное повышение температуры, правда, неравномерное, наступление теплой погоды ожидается и на юге Западной Сибири. Здесь к концу недели температура повысится до 26-28 градусов. Такой же ход погоды и на юге Красноярского края. Что же касается более восточных районов, то Прибайкалье попадает в ловушку ложбины низкого давления. Улан-Удэ, Иркутск, Чита в дождях. Дожди практически ежедневные и температура не выше 14-19 градусов. В отдельные дни может повышаться температура, но тоже незначительно до 20-22 градусов… Ситуация достаточно сложная на юге Хабаровского края в Амурской области. Здесь один за другим будут выскакивать циклоны. Поэтому в середине недели без осадков, но начало и конец недели с сильными дождями в Хабаровске, на севере Приморского края, в Комсомольске-на-Амуре, и затем трансляция этой непогоды на Сахалин.

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