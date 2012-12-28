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В России
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сегодня, 08:59
На европейской территории России погода на этой неделе будет очень контрастной
— Жара с европейской территории страны постепенно переместится и на Урал. На Урале неделя начнется с 20 градусов, а закончится 30-32, а на юге Урала, в Оренбуржье и юге Челябинской области, и 36-37 градусов тепла. Постепенное повышение температуры, правда, неравномерное, наступление теплой погоды ожидается и на юге Западной Сибири. Здесь к концу недели температура повысится до 26-28 градусов. Такой же ход погоды и на юге Красноярского края. Что же касается более восточных районов, то Прибайкалье попадает в ловушку ложбины низкого давления. Улан-Удэ, Иркутск, Чита в дождях. Дожди практически ежедневные и температура не выше 14-19 градусов. В отдельные дни может повышаться температура, но тоже незначительно до 20-22 градусов… Ситуация достаточно сложная на юге Хабаровского края в Амурской области. Здесь один за другим будут выскакивать циклоны. Поэтому в середине недели без осадков, но начало и конец недели с сильными дождями в Хабаровске, на севере Приморского края, в Комсомольске-на-Амуре, и затем трансляция этой непогоды на Сахалин.
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