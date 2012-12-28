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В России
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сегодня, 08:56

Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов

Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", дал результаты по увеличению продолжительности жизни, пятилетняя выживаемость онкобольных в стране выросла на восемь процентов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко

"Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более пяти лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на восемь процентов - это хороший результат", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что с 2019 года по настоящее время в медицинские учреждения было поставлено 16 560 единиц медоборудования и построено 13 онкологических диспансеров и их корпусов.

Общее количество годовых расходов на онкологию составляет в России порядка 320 миллиардов рублей из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, отметил министр.
По его словам, ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологических заболеваний, а на учете стоит чуть более 3 миллионов человек.
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