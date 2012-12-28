Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Определен подрядчик на ремонт лоскутного одеяла из 59 небольших участков дорог по наказам избирателей
В России
46
сегодня, 08:56
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов
"Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более пяти лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на восемь процентов - это хороший результат", - сказал Мурашко.
Он уточнил, что с 2019 года по настоящее время в медицинские учреждения было поставлено 16 560 единиц медоборудования и построено 13 онкологических диспансеров и их корпусов.
Общее количество годовых расходов на онкологию составляет в России порядка 320 миллиардов рублей из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, отметил министр.
По его словам, ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологических заболеваний, а на учете стоит чуть более 3 миллионов человек.
0
0
0
0
0
Комментарии