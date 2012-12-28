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В мире
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27 минут назад
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы
"В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества", - сообщает канал.
По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии - Могилёве, Витебске.
"Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы", - сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники.
Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах "очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад".
"Всего установят больше десятка подростков", - сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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