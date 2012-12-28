Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая клубника дешевле привозной
Общество
По свежеуложенным рельсам в Липецке впервые проехал новый трамвай
Общество
«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»
Общество
«Форд» столкнулся с «БМВ», а потом – со столбом
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Чтоб никогда не ошибаться, не надо делать ничего
Неделя 48
Жителей Лебедяни будут судить за торговлю фиктивной пропиской
Происшествия
На улице 6-й Гвардейской дивизии загорелась квартира
Происшествия
Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух
Спорт
Жарко и сухо: в Липецкой области до +32
Погода в Липецке
Читать все
По свежеуложенным рельсам в Липецке впервые проехал новый трамвай
Общество
«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»
Общество
Чтоб никогда не ошибаться, не надо делать ничего
Неделя 48
Жителей Лебедяни будут судить за торговлю фиктивной пропиской
Происшествия
«Форд» столкнулся с «БМВ», а потом – со столбом
Происшествия
Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух
Спорт
На улице 6-й Гвардейской дивизии загорелась квартира
Происшествия
Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Спорт
Жарко и сухо: в Липецкой области до +32
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В мире
27
27 минут назад

В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы

В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ.

"В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества", - сообщает канал.

По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии - Могилёве, Витебске.

"Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы", - сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники.

Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах "очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад".

"Всего установят больше десятка подростков", - сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Источник
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru