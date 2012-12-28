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В мире
22
21 минуту назад

Макрон объявил о роспуске Национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания.

"Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля", — заявил он.

С призывом назначить новые парламентские выборы минутами ранее выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, пишут  РИА Новости.

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