Макрон объявил о роспуске Национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания.



"Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля", — заявил он.



С призывом назначить новые парламентские выборы минутами ранее выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, пишут РИА Новости.

