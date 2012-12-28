Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
В России
24
24 минуты назад
В Севастополе откроется уникальный музейный комплекс Новый Херсонес
"Это будет три музея. Это уникальный музей Христианства, только один купол этого музея – точная копия константинопольской Софии... Таких музеев в мире нет ни по масштабу, ни по задумке. Туда планируется передать часть уникальных музейных ценностей, сейчас обсуждается, что именно туда будет передано. Второй музей – музей посвященный Крыму и Новороссии, он будет рассказывать об истории мест. И третий – конечно самый главный с точки зрения науки – музей Античности и Византии. Планируется что там будет создана Византийская кафедра. Севастополь станет центром изучения Византии в нашей стране" , - сказал Развожаев.
Площадь музея Античности и Византии составит 20 тысяч квадратных метров, туда будут перемещены находки, которые были сделаны ранее на территории Херсонеса, добавил он.
"Это почти 7 миллионов находок, причем уникальных, по оценкам специалистов... около 2 миллионов экспонатов имеют высочайшую историческую и художественную ценность. Это будет большое событие в научном и культурном мире... откроют уже этим летом, в конце июля", – добавил губернатор.
Новый Херсонес – историко-археологический парк, который создается в исторической части Севастополя у музея – заповедника Херсонес Таврический , входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
0
0
0
0
0
Комментарии