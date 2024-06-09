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В России
14
12 минут назад

Российских туристов заселили в недостроенный корпус турецкой гостиницы

Туристов из РФ заселили в недостроенный корпус отеля в Турции, а некоторых выгнали на улицу из-за дефицита свободных комнат. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Согласно информации издания, речь шла о гостинице Mövenpick Resort Antalya в турецком городе-курорте Кемере. При бронировании тура, отдыхающие ждали размещения в комфортных номерах, однако на самом деле их заселили в неубранные помещения с муравьями и строительной пылью. Отмечается, что путевки обошлись российским туристам в 400-500 тысяч рублей.

В материале отмечается, что вся проблема оказалась связана с тем, что новый корпус достроить вовремя не успели, и он открылся лишь частично.
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