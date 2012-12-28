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В Липецкую область возвращается жара
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В России
60
59 минут назад

Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области

Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный", — говорится в публикации.

Всего за десять минут стихия снесла восемь железобетонных столбов, сорвала обшивку и информационный стенд на заправке, повредила ЛЭП, два автомобиля и дорожные знаки. Никто не пострадал, добавили в ведомстве.
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