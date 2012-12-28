А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
В России
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59 минут назад
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
"Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный", — говорится в публикации.
Всего за десять минут стихия снесла восемь железобетонных столбов, сорвала обшивку и информационный стенд на заправке, повредила ЛЭП, два автомобиля и дорожные знаки. Никто не пострадал, добавили в ведомстве.
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