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В России
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сегодня, 20:20
Maserati врезался в остановку в Подмосковье, погиб подросток
Авария произошла примерно в 14:20 на 28 км автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково у деревни Киселево. Водитель Maserati, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановку, на которой стояли двое детей.
В результате один из подростков — мальчик 2011 года рождения — погиб. Еще одного ребенка 2014 года рождения, также мальчика, госпитализировали. На остановке стоял еще один мальчик, он успел отскочить и не пострадал, уточнили в прокуратуре.
МВД и прокуратура начали проверку по факту произошедшего.
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