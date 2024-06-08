А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
В России
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сегодня, 20:18
Около 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Ленобласти
Пресс-служба ведомства уточнила в Telegram, что ДТП произошло в 16:36 (совпадает с мск) на автодороге «Сосновый Бор – Санкт-Петербург».
В настоящее время полиция проводит проверку.
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