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В России
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20 минут назад
Певица Пелагея отчитала организаторов ПМЭФ
Пелагею взбесило, что ее представили на ПМЭФ под фамилией бывшего мужа Телегина
- Я не Полина, и не Телегина! Я – Пелагея, - вспылила певица и попросила заменить табличку на Пелагея Ханова – по девичьей фамилии.
Возмущение артистки понятно. Недавно она опубликовала в соцсетях видео с плачущей дочкой: оказалось, что отец подписал запрет на вывоз ребенка за границу, и Пелагея не смогла улететь с ребенком на отдых в Турцию. Параллельно у бывшей пары идут суды за алименты.
Напряженная атмосфера на площадке длилась недолго. Табличку быстро заменили, и Пелагея смогла спокойно высказаться о том, что было заявлено в теме. То есть про место ее музыки в российской культуре.
- Что касается конкурентоспособности фолк-музыки на протяжении всех лет моей деятельности у нас была очень разная публика, за последний десяток лет она помолодела вдвое. Мы начинали с пятьдесят плюс, но я всегда стремилась выступать для аудитории от 6 до 35 лет. Это молодые люди, у которых есть уже дети, которые задумываются о том, какими они своих детей выпускают в мир. Народная музыка как раз дает надежду и фундамент. Я организовала свою группу в 14 лет. Вместе с молодыми пацанами и моей молодой мамой. Мне тогда знакомые музыканты говорили, что я гроблю такой вокальный дар ради какой-то старомодной музыки. Поэтому мы сознательно не примыкали к академической музыке, старались внести свежий ветер креатива. И мне кажется, что люди, которые приходят ко мне на концерты, чувствуют это. Кто-то, конечно, приходит посмотреть на Пелагею из «Голоса», которая постоянно «выгоняет не тех», хотят посмотреть, на что я способна.
Кроме того, певица предостерегла от того, чтобы народная музыка на волне подъема патриотизма стала трендом и конъюнктурой.
- Очень важно, чтобы к этому роднику народной музыки подходили креативные люди, а не потому что такая повесточка и модно петь про березки. - Я вижу тут опасность в том, что будет много одинаковых исполнителей, и люди этим быстро наедятся.
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