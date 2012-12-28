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В России
25
20 минут назад

Певица Пелагея отчитала организаторов ПМЭФ

Пелагею взбесило, что ее представили на ПМЭФ под фамилией бывшего мужа Телегина


Певица Пелагея впервые выступила на Петербургском международном экономическом форуме как спикер. Перед дискуссией «Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности» со звездой произошел конфуз. Пелагею представили как Полину Телегину. Ее это так взбесило, что она бросилась отчитывать организаторов ПМЭФ:

- Я не Полина, и не Телегина! Я – Пелагея, - вспылила певица и попросила заменить табличку на Пелагея Ханова – по девичьей фамилии.

Возмущение артистки понятно. Недавно она опубликовала в соцсетях видео с плачущей дочкой: оказалось, что отец подписал запрет на вывоз ребенка за границу, и Пелагея не смогла улететь с ребенком на отдых в Турцию. Параллельно у бывшей пары идут суды за алименты.

Напряженная атмосфера на площадке длилась недолго. Табличку быстро заменили, и Пелагея смогла спокойно высказаться о том, что было заявлено в теме. То есть про место ее музыки в российской культуре.

- Что касается конкурентоспособности фолк-музыки на протяжении всех лет моей деятельности у нас была очень разная публика, за последний десяток лет она помолодела вдвое. Мы начинали с пятьдесят плюс, но я всегда стремилась выступать для аудитории от 6 до 35 лет. Это молодые люди, у которых есть уже дети, которые задумываются о том, какими они своих детей выпускают в мир. Народная музыка как раз дает надежду и фундамент. Я организовала свою группу в 14 лет. Вместе с молодыми пацанами и моей молодой мамой. Мне тогда знакомые музыканты говорили, что я гроблю такой вокальный дар ради какой-то старомодной музыки. Поэтому мы сознательно не примыкали к академической музыке, старались внести свежий ветер креатива. И мне кажется, что люди, которые приходят ко мне на концерты, чувствуют это. Кто-то, конечно, приходит посмотреть на Пелагею из «Голоса», которая постоянно «выгоняет не тех», хотят посмотреть, на что я способна.

Кроме того, певица предостерегла от того, чтобы народная музыка на волне подъема патриотизма стала трендом и конъюнктурой.

- Очень важно, чтобы к этому роднику народной музыки подходили креативные люди, а не потому что такая повесточка и модно петь про березки. - Я вижу тут опасность в том, что будет много одинаковых исполнителей, и люди этим быстро наедятся.

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