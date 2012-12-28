«Парень перенес уже три операции, а очевидицам аварии предлагают свидетельствовать против его водителя»
В микрорайоне «Звёздный» зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
В России
33
41 минуту назад
Поезд «Аврора» между Москвой и Петербургом планируют запустить в декабре
"В декабре", - ответил он на вопрос о том, когда планируется запустить "Аврору".
Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК
Составы "Аврора" будут одновременно отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов.
0
0
0
0
0
Комментарии