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В России
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46 минут назад
В Свердловской области в лесу нашли детей, заблудившихся больше трех дней назад
13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе с дедом и двумя собаками породы бигль во вторник, 4 июня, ушли рыбачить на реку Лену недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Они заблудились, возвращаясь обратно.
Ночь все провели под открытым небом, утром они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Мужчина в среду вечером смог найти обратную дорогу. Детей искали 654 человека, использовалось 98 единиц техники, было проверено 15–20 км в радиусе пропажи, пишет КоммерсантЪ
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