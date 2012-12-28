Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
82-летний старик вышел ночью на проезжую часть и погиб: водителю грозит до пяти лет
Происшествия
В центре Липецка снова пахнет навозом
Общество
Собственники рынка «Спутник» начали реконструкцию бывшего корпуса мясокомбината
Общество
«Парень перенес уже три операции, а очевидицам аварии предлагают свидетельствовать против его водителя»
Происшествия
В микрорайоне «Звёздный» зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза
Общество
В конкурсе на должность главы Липецка будут участвовать пятеро
Политика
В Ельце утонул 14-летний мальчик
Происшествия
Пассажира мотоцикла госпитализировали после столкновения на улице Советской
Происшествия
Утонувший в Ельце подросток не умел плавать и спрыгнул в воду с «ватрушки»
Происшествия
Жители улицы Свиридова устали от шума стройки
Общество
Читать все
Жители улицы Свиридова устали от шума стройки
Общество
Утонувший в Ельце подросток не умел плавать и спрыгнул в воду с «ватрушки»
Происшествия
Пассажира мотоцикла госпитализировали после столкновения на улице Советской
Происшествия
В Ельце утонул 14-летний мальчик
Происшествия
Ельчанин присвоил банковскую карту уснувшей собутыльницы
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Общество
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
А знаете ли вы
В Липецкой области до +28, небольшие дожди пройдут лишь местами
Погода в Липецке
Рязанский наркокурьер предстанет перед судом в Липецкой области
Происшествия
Читать все
В России
46
46 минут назад

В Свердловской области в лесу нашли детей, заблудившихся больше трех дней назад

В Свердловской области найдены два потерявшихся ребенка, сообщило региональное управление МЧС. Они истощены, но их жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении ведомства в Telegram. После эвакуации детей отправят для обследования в медицинское учреждение.

13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе с дедом и двумя собаками породы бигль во вторник, 4 июня, ушли рыбачить на реку Лену недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Они заблудились, возвращаясь обратно.

Ночь все провели под открытым небом, утром они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Мужчина в среду вечером смог найти обратную дорогу. Детей искали 654 человека, использовалось 98 единиц техники, было проверено 15–20 км в радиусе пропажи, пишет КоммерсантЪ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru