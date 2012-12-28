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44 минуты назад

Экс-главу «Автодора» хотят посадить на 14 лет за злоупотребления при строительстве Центральной кольцевой автодороги

14 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений для экс-председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха. Бывшему чиновнику, участвовавшему в строительстве и проектировании Керченского моста, автомагистрали М11 Москва—Санкт-Петербург, а также реконструкции трассы М4 «Дон», вменяются в вину масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014–2018 годах. Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более 2 млрд руб, пишет КоммерсантЪ.

Судебный процесс над 65-летним Сергеем Кельбахом, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), стартовал в Тверском суде столицы в мае 2022 года. Чтобы разобраться во всех обстоятельствах этого дела, судье Ольге Затомской понадобилось провести почти 70 заседаний. В ходе состоявшихся прений гособвинитель по трем вменяемым в вину подсудимому эпизодам запросил для него практически максимальный срок — 14 лет лишения свободы из 15 возможных.

Уголовное дело в отношении экс-главы «Автодора» (организация была создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ) было возбуждено ГСУ СКР 11 марта 2019 года. Причем первоначально, по данным “Ъ”, господина Кельбаха, который на тот момент уже успел уволиться из госкомпании по собственному желанию и являлся советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, подозревали в хищениях при строительстве ЦКАД.

Впрочем, 27 октября 2021 года, когда Сергей Кельбах был вызван на очередной допрос и задержан, обвинение ему предъявили в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди ЦКАД в 2014–2018 годах. Ходатайство следствия о помещении Сергея Кельбаха под стражу Басманный суд отклонил, отправив его под домашний арест.

Как полагают в СКР, действия бывшего чиновника привели не только к нарушению сроков строительства дороги — «Автодор» являлся заказчиком возведения ЦКАД со стороны государства, но и к многомиллиардному увеличению общего объема финансирования этого важнейшего проекта.

Всего в деле три эпизода. По версии СКР, в 2015 году обвиняемый Кельбах согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке, а в 2017 году завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса возглавляемому Арасом Агаларовым АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, компания последнего в 2015 году пришла на смену прежнему подрядчику — компании «Стройгазконсалтинг», которая за год после выигрыша тендера так ничего и не построила. АО «Крокус интернешнл» на строительство, содержание и ремонт первого участка ЦКАД между Минским шоссе и трассой М4 «Дон» протяженностью 49 км в общей сложности было выделено 48 млрд руб. В обоих случая, как полагает следствие, и ООО, и АО расходовали выделенные средства не по целевому назначению.

Кроме того, по мнению СКР, Сергей Кельбах необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» выполненную, но не предусмотренную федеральной целевой программой разработку документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД. В этом случае бюджет, говорится в деле, потерял еще 132,6 млн руб.

Преступления, как полагают в СКР, фигурант совершил из соображений карьерного роста и получения премий.

Напомним, что масштабные нарушения при строительстве ЦКАД были выявлены во время совместной проверки, которую провели Генпрокуратура и Счетная палата по поручению президента Владимира Путина. В октябре 2018 года после очередного срыва пуска первого участка ЦКАД глава государства распорядился разобраться не только с этим, но и проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд руб.

Первые оргвыводы последовали уже в феврале 2019 года, когда Сергей Кельбах покинул «Автодор».

При этом следует отметить, что за время его работы на посту руководителя госкомпании «Автодор» (2011–2019 годы) деятельность чиновника не раз подвергалась критике, а сам он сталкивался с проблемами. Так, в 2011 году из-за протестов экологов на год была заморожена стройка трассы М11 в районе Химкинского леса. В 2015 году тогдашний премьер Дмитрий Медведев объявил главе «Автодора» выговор за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Госкомпанию регулярно критиковала и Счетная палата за неэффективное использование денег и неспешность в работе.

Очередной отчет о том, что сроки запуска ЦКАД в очередной раз срываются, Счетная палата выпустила за месяц до ухода Сергея Кельбаха из «Автодора».

Как экс-главу «Автодора» отправили под домашний арест за злоупотребления
Защита Сергея Кельбаха не стал комментировать ни запрошенный гособвинителем срок, ни вменяемые фигуранту в вину деяния. Ранее же адвокат экс-чиновника заявлял, что доверитель не мог единолично принимать решения по строительству, это находилось в ведении коллегиального органа управления госкомпании. Деньги же в рамках спорных сделок, утверждал защитник, распределялись уже после увольнения Сергея Кельбаха из «Автодора».
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