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20 минут назад

В регионах с дефицитом электроэнергии могут запретить майнинг

Необходимо ускорить принятие законодательства, регулирующего криптовалюты и их майнинг, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2024 глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

«Законопроекты готовы, предварительно согласованы и с ЦБ, и с Минфином. Ждем реакцию правительства. Надо принимать быстрее проект в первом чтении. Мы готовы даже, ударно поработав, принять во втором и третьем чтениях уже в эту сессию. И, соответственно, запустить со второй половине текущего года», — сказал он.
Депутат пояснил, почему важно законодательно урегулировать рынок производства криптовалют.

«Коммерческие структуры и сейчас занимаются майнингом. Неправильно, что рынок реально существует, но законодательно не урегулирован. Пока этого не сделано, периодически возникают проблемы. Например, мне, как депутату из Чувашии, время от времени поступают обращения избирателей об отключении света в домах. А все потому, что майнеры из Чувашии, где есть дефицит электроэнергии, перегрузили энергетическую систему», — рассказал Аксаков.

По словам Анатолия Аксакова, устранить эту проблему можно, запретив майнинг в регионах, где существует дефицит электроэнергии. И при это разрешить в тех, где наблюдается профицит. Таким образом будет создана нормальная правовая среда для осуществления данного бизнеса, подчеркнул он.

«Можно прописать в законе, что правительство предоставляется право устанавливать требования к майнерам с точки зрения их территориальной расположенности», — пояснил депутат, каким образом может быть зафиксирован такой подход.

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