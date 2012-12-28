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В России
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23 минуты назад

Подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам

Российские операторы кикшеринга начали закрывать доступ несовершеннолетним к электросамокатам, об этом «Известиям» рассказали представители компаний. Так, в конце мая блокировать аккаунты людям младше 18 лет начала компания «МТС Юрент» с помощью сервиса аутентификации МТС ID. За две недели был закрыт доступ к около 4 тыс. учетных записей.

Правила сервиса запрещают пользоваться самокатами несовершеннолетним, объяснили «Известиям» в организации. Теперь указанные при аутентификации сведения сверяются с базой сотового оператора МТС, в которой содержатся паспортные данные абонентов. Сам сервис кикшеринга получает только дату рождения владельца аккаунта. Если возрастной ценз не пройден — учетная запись блокируется, пояснили в компании.

В Woosh, где возрастной ценз для пользователей составляет также 18 лет, прорабатывают вопрос о более точном отслеживании несовершеннолетних нарушителей.
«Контроль за регистрациями несовершеннолетних — очень важное направление нашей работы. Мы рассматриваем интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя», — рассказали «Известиям» представители сервиса.

Ограничение на использование СИМ лицам до 18 лет вполне логично — несмотря на то, что ПДД разрешают передвигаться на них по дорогам с 14 лет, государство и бизнес понимают: в случае аварии несовершеннолетнего будет крайне сложно привлечь к ответственности, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Ограничение на пользование СИМ несовершеннолетними вполне оправдано — в первую очередь, потому что спасает самих неопытных водителей от травм, в том числе с летальным исходом, добавил Сергей Половников. Эта мера также экономит время, деньги и нервы другим участникам движения, отметил он.

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