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В России
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23 минуты назад
Подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам
Правила сервиса запрещают пользоваться самокатами несовершеннолетним, объяснили «Известиям» в организации. Теперь указанные при аутентификации сведения сверяются с базой сотового оператора МТС, в которой содержатся паспортные данные абонентов. Сам сервис кикшеринга получает только дату рождения владельца аккаунта. Если возрастной ценз не пройден — учетная запись блокируется, пояснили в компании.
В Woosh, где возрастной ценз для пользователей составляет также 18 лет, прорабатывают вопрос о более точном отслеживании несовершеннолетних нарушителей.
«Контроль за регистрациями несовершеннолетних — очень важное направление нашей работы. Мы рассматриваем интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя», — рассказали «Известиям» представители сервиса.
Ограничение на использование СИМ лицам до 18 лет вполне логично — несмотря на то, что ПДД разрешают передвигаться на них по дорогам с 14 лет, государство и бизнес понимают: в случае аварии несовершеннолетнего будет крайне сложно привлечь к ответственности, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Ограничение на пользование СИМ несовершеннолетними вполне оправдано — в первую очередь, потому что спасает самих неопытных водителей от травм, в том числе с летальным исходом, добавил Сергей Половников. Эта мера также экономит время, деньги и нервы другим участникам движения, отметил он.
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