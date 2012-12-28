37-летний липчанин жестоко избил собутыльника телевизором, тумбой и столом

Ближайшие 5 лет и 2 месяца он проведёт в колонии.

Правобережный районный суд приговорил к 5 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 37-летнего липчанина за жестокое избиение собутыльника и кражу с банковского счёта.Поздно вечером 7 июля прошлого года мужчина во время распития спиртного в одной из квартир дома №19 по улице Ушинского поссорился с собутыльником и сильно избил его. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, удары он наносил не только руками и ногами, но и всеми подручными предметами: тумбой, стулом и даже телевизором.Избитый был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Липецкой городской больницы №4. Ему диагностировали сочетанную травму: закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные раны на лице, переломы лобной и теменной костей, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки, переломы ребер со смещением отломков, ушиб легких. По заключению судмедэкспертизы, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.А 15 сентября прошлого года подсудимый рано утром нашёл на улице Семашко сумку и похитил оттуда два сотовых телефона и три банковских карты. Телефоны и две карты он выбросил по дороге, а третьей картой стал расплачиваться в магазинах и точках общепита, потратив 9 781 рубль. С чужой картой мужчина успел побывать в «Русском аппетите», в «Красном и белом», в «Пролетарском» и «Пятерочке». Впоследствии ему была предъявлена видеозапись из магазина «Пятерочка», на которой он сразу узнал себя, расплачивающегося за товар чужой картой.В суде мужчина вину признал и раскаялся. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника и кражу с банковского счёта (по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ) липчанин получил 4,5 года лишения свободы, но ему было присоединено наказание по предыдущим приговорам и окончательно назначено 5 лет 2 месяца колонии общего режима.