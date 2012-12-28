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Происшествия
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26 минут назад
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37-летний липчанин жестоко избил собутыльника телевизором, тумбой и столом
Ближайшие 5 лет и 2 месяца он проведёт в колонии.
Поздно вечером 7 июля прошлого года мужчина во время распития спиртного в одной из квартир дома №19 по улице Ушинского поссорился с собутыльником и сильно избил его. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, удары он наносил не только руками и ногами, но и всеми подручными предметами: тумбой, стулом и даже телевизором.
Избитый был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Липецкой городской больницы №4. Ему диагностировали сочетанную травму: закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные раны на лице, переломы лобной и теменной костей, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки, переломы ребер со смещением отломков, ушиб легких. По заключению судмедэкспертизы, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.
А 15 сентября прошлого года подсудимый рано утром нашёл на улице Семашко сумку и похитил оттуда два сотовых телефона и три банковских карты. Телефоны и две карты он выбросил по дороге, а третьей картой стал расплачиваться в магазинах и точках общепита, потратив 9 781 рубль. С чужой картой мужчина успел побывать в «Русском аппетите», в «Красном и белом», в «Пролетарском» и «Пятерочке». Впоследствии ему была предъявлена видеозапись из магазина «Пятерочка», на которой он сразу узнал себя, расплачивающегося за товар чужой картой.
В суде мужчина вину признал и раскаялся. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника и кражу с банковского счёта (по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ) липчанин получил 4,5 года лишения свободы, но ему было присоединено наказание по предыдущим приговорам и окончательно назначено 5 лет 2 месяца колонии общего режима.
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