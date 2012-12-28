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В России
3
3 минуты назад

В России возник дефицит деталей для грузовиков

Дефицит ряда запчастей для ремонта грузового транспорта фиксируется в России. Об этом «Известиям» рассказали логистические компании и дилеры. В частности, проблема коснулась кузовных элементов, запчастей для двигателя и трансмиссии.


«Кроме дефицита некоторых деталей, возникают сложности с их поиском по китайским каталогам», — рассказал «Известиям» директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

Руководитель направления по развитию дилерской сети FAW ORYX ООО МЗ «Тонар» (эксклюзивный дистрибьютор тягачей FAW ORYX в России и странах ЕАЭС) Юрий Ерохин в разговоре с «Известиями» заявил, что «периодически возникают локальные проблемы, связанные с отсутствием необходимых позиций в отдельных регионах».

В Минпромторге «Известиям» рассказали, что обращений, связанных с вопросами обеспечения запчастями китайских грузовых автомобилей, в ведомство не поступало.
«В случае поступления соответствующих обращений ведомство готово оказать содействие в донастройке коммуникации с партнерами из КНР», — сказали там.
В Минпромторге добавили, что отечественные производители предлагают широкий ряд моделей грузовых автомобилей, которые могут быть оперативно обслужены в локальных дилерских сетях и СТО во всех регионах России.

Также у ряда отечественных производителей выстроена практика реализации грузовых автомобилей с сервисным пакетом, что позволяет еще больше оптимизировать процессы обслуживания транспортного средства.

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