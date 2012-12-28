В РОРП ЛО обсудили нововведения в рекламном, антимонопольном и административном законодательстве

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области обсудили изменения в сферах законодательства, подконтрольных антимонопольному ведомству.

Приветствуя руководителя УФАС по Липецкой области Ирину Поткину, заместитель Председателя Правления - исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина отметила:— Чтобы дальше оставаться законопослушным бизнесом, нам необходимо знать обо всех изменениях законодательства. Поэтому нам важны встречи с руководителями надзорно-фискальных органов. Ирина Владимировна расскажет о том, что интересно: о рекламном бизнесе, о случаях злоупотребления доминирующим положением на рынках, о сложностях, с которым встречаются хозяйствующие субъекты при техническом присоединении к сетям и о многом другом, что нам всем необходимо знать, чтобы не выпадать из правового поля.Руководитель регионального ФАС начала выступление с «двигателя торговли» — рекламы. Ирина Поткина сообщила, что в апреле этого года значительно увеличились штрафы для нарушителей законодательства о рекламе. В частности, за неполную информацию о диапазоне значений стоимости потребительского кредита (займа), а также за указание таких сведений шрифтом меньше, чем сведения о процентной ставке, кредитные и микрофинансовые организации могут быть оштрафованы на сумму до 1,6 миллиона рублей. Также увеличен максимальный размер штрафа за спам-звонки и смс-сообщения — для юридических лиц, например, до 1 миллиона рублей.— Ужесточение наказания для кредитных и микрофинансовых компаний вызвано тем, что они дают в своей рекламе только привлекательную для потребителей информацию. Это опасно: люди могут попасть в финансовую кабалу, не понимая, с чем столкнутся, на каких условиях придется возвращать деньги.Также в марте этого года вступили в силу изменения Закона о рекламе, запрещающие рекламу на сайтах лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами, и рекламу информационных ресурсов иноагентов. Ирина Поткина отметила, что теперь, помимо ФАС, рекламный рынок мониторит еще и Роскомнадзор: законодательство дополнили статьи, посвященные маркировке рекламы в сети Интернет.Кроме того, руководитель УФАС по Липецкой области заметила, что особое внимание уделяется недобросовестным сравнениям в рекламе, когда в превосходной степени подчеркивается преимущество того или иного товара, услуги, хозяйствующего субъекта без указания конкретных параметров и ссылок на исследования. «Необходимо документально подтверждать, почему то, что рекламируется, самое лучшее, номер один и так далее».В качестве примера была приведена реклама известного банка, позиционировавшего себя лучшим из всех. По жалобам граждан Липецкое УФАС возбудило два административных дела, и еще несколько дел – ФАС, после чего некорректные сравнения в рекламе банка прекратились.Еще один пример ненадлежащей рекламы выявило региональное управление Росздравнадзора на всем известном поисковике в Интернете. УФАС по Липецкой области установило, что медицинские услуги рекламировали организации, не имеющие лицензий на их оказание, что противозаконно. С начала этого года за нарушение рекламного законодательства ведомство назначило штрафов на 1,3 млн рублей.Живой интерес у членов РОРП ЛО вызвало изменение законодательства, позволяющее бизнесу продлить на срок до 10 лет договоры с органами местного самоуправления на размещение рекламных конструкций без проведения торгов. По словам Ирины Поткиной, вызвано это «проседанием» рынка наружной рекламы из-за перехода рекламодателей в Интернет. В ходе обсуждения у бизнеса возник вопрос, почему рекламные носители в таком случае должны остаться теми же? Ведь это ограничивает легальный бизнес в развитии новых рекламных продуктов, например, с использованием цифровых технологий. Руководитель УФАС по Липецкой области предложила коммерсантам обратиться в антимонопольный орган с соответствующим запросом для проработки вопроса ведомством.В региональном ФАС столкнулись с ростом случаев недобросовестной конкуренции. По обращениям хозсубъектов с начала года возбуждено уже 7 дел. Лидерами в нарушениях общепринятых правил ведения бизнеса являются ЧОПы и строительные организации, представляющие в составе заявок на участие в торгах сведения о недостоверном опыте работы по контрактам.— Доходы от контрактов, заключенных в результате недобросовестных действий в обход закона, и антимонопольными органами, и судами рассматриваются как незаконно полученные. Те, кто подобным образом намеревается обойти конкурентов, должны понимать, что весь незаконный доход подлежит возврату в бюджет, а также что эти действия уголовно наказуемы.Самым живым стало обсуждение распространенных в регионах проблем с техническим присоединением хозсубъектов к сетям естественных монополий. Главной проблемой остаются нарушение сроков выполнения работ. В этом году УФАС по Липецкой области по соответствующей статье 9.21 КоАП РФ уже оштрафовал энергетиков по 13 делам. При этом максимальное наказание предусмотрено статьей в размере одного миллиона рублей, пусть даже в рамках дела рассматриваются десятки аналогичных нарушений. Наибольшее количество жалоб на нарушения сроков техприсоединения фиксируются в Липецке и в Липецком районе. При этом все еще действуют введенные Правительством ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий во взаимодействии с хозсубъектами. Без них КоАП не позволяет возбуждать административные дела по нарушениям, связанным с введением в эксплуатацию приборов учета ресурсов.А что делать бизнесу, которому энергетики выкручивают руки, увеличивая изначально определенный для «техприсоединения» ценник? Из ответа Ирины Поткиной следовало, что в таком случае на защиту хозсубъектов встанет ее ведомство:— Злоупотреблять доминирующим положением на рынке запрещено. Необоснованный отказ в техприсоединении или навязывание невыгодных условий договора со стороны монополиста может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства. При этом важно доказать факт злоупотребления, что отказ действительно является неправомерным. Помочь в этом может внесение всех замечаний на действия РСО в протоколы разногласий, в том числе, если бизнес считает, что в ценник вписали стоимость невыполненных работ.Также Ирина Поткина призвала не бояться приглашать специалистов УФАС на профилактические мероприятия, еще раз повторив, что их целью является информирование о действующих положениях законодательства. От этого будет только польза, которая поможет бизнесу избежать нарушений в будущем.После оживленной дискуссии участники Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области поблагодарили Ирину Поткину за открытый диалог. В свою очередь, руководитель Липецкого УФАС сказала, что это было важно и для нее, так как ведомство заинтересовано в обратной связи с бизнесом, в целях развития которого работает.— Спасибо вам за возможность обсудить нововведения в законодательстве, за полученные рекомендации, точечные разъяснения. Все затронутые темы были актуальны, особенно пока, к сожалению, существующая проблематика техприсоединений к сетям, взаимодействия с естественными монополиями. Что-то во взаимоотношениях бизнеса с теми же «Россетями» сдвинулось с мертвой точки, но что-то нужно продолжать двигать. Весьма актуальной было и обсуждение вопроса формирования ценообразования при техприсоединении. Мы получили алгоритм действий при возникновении сомнений в обоснованности цен от монополистов. Очень рады, что Вы и Ваши коллеги всегда готовы оказать нам практическую помощь, — сказала заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОРП ЛО Ольга Митрохина.