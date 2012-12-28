В Москве неизвестный открыл стрельбу, один человек убит
Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы. Один человек погиб. Введен план «Перехват». МВД предварительно считает произошедшее заказным убийством.
Стрельба произошла на улице Алексея Свиридова в районе метро Кунцевская, сообщили источники «РИА Новости», ТАСС и ряд Telegram-каналов. Очевидцы опубликовали видео произошедшего: мужчина с оружием в черной одежде и маске догнал по дороге другого мужчину и выстрелил в него. После того, как второй упал, преступник произвел еще два выстрела.
Возбуждено дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему). Прокуратура сообщила, что обнаружено тело мужчины 1989 года рождения. Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов, говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
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