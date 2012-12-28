В Царском Селе понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду, погиб человек

В Царском Селе под Петербургом на Большом пруду перевернулся понтон. В это время на нем находились 24 человека. Один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.