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В России
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сегодня, 11:26
В Царском Селе понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду, погиб человек
В Царском Селе под Петербургом на Большом пруду перевернулся понтон. В это время на нем находились 24 человека. Один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Что стало причиной опрокидывания понтона — не сообщается. Возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), пишет КоммерсантЪ
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