Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
В России
18
10 минут назад
В Кемерове один человек погиб при столкновении двух трамваев
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку", — написал он.
Глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Сдавать кровь не требуется.
Источник
0
0
0
0
0
Комментарии