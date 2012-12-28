В Кемерове один человек погиб при столкновении двух трамваев

При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку", — написал он.Глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Сдавать кровь не требуется.