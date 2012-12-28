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В России
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14 минут назад

В США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

Эффективность санкций все слабее, и американцы готовы пойти на "крайние меры", чтобы лишить Москву экспортных доходов. В Вашингтоне озвучили радикальный план: ввести всеобъемлющее эмбарго. Но с оговорками. О том, чего ждать, — в материале  РИА Новости.

Дюжина пакетов санкций не мешает США и Европе в обход всех ограничений скупать в России все необходимое. В первую очередь речь о критически важном импорте, таком как нефть, газ, металлы, ядерное топливо.

И вот, как сообщил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, в конечном счете в Белом доме признали возможным полный запрет на российский экспорт. Идея, по его словам, "не блестящая", но логичная, поскольку Москва "трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины".

По его словам, Западу необходимо активизировать усилия по предотвращению обхода санкций. А американским компаниям — следить за тем, чтобы их продукция "не оказывала невольного содействия" Кремлю.


США по-прежнему нуждаются в обогащенном уране, палладии и минеральных удобрениях из России. В прошлом году американцы заплатили за это четыре миллиарда долларов.
"Почти 100% импорта некоторых видов фосфатных удобрений, 70% — калийных солей (карналлит и другие), 60% — мочевины, 40% — палладия и ряд других продуктов химической промышленности", — перечисляет Арина Тинькова, эксперт кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН.

Урана в 2023 году приобрели на 1,2 миллиарда — на 43% больше, чем в 2022-м (830 миллионов). В денежном выражении — рекорд за всю историю российско-американской торговли.
И вот Байден подписал закон о запрете поставок ядерного топлива до 2040 года. Правда, эмбарго вступит в силу лишь в 2028-м.

Возникнут проблемы, предупреждали научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.

"Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — указывали они.

В России готовы к такому сценарию — ищут новые рынки, отметил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Эксперты подчеркивают: эмбарго мало что изменит. США — на восьмом месте среди покупателей, это лишь 1,7% экспорта, уточняет Арина Тинькова.

За два с лишним года товарные потоки переориентировались. Ключевые торговые партнеры теперь в Азии.

Поставки в ЕС за январь — март сократились на 44,3%, а в Азию увеличились на 11,3%, Африку — на 20,6%, Центральную и Южную Америку — на 45,7%.

"В целом внешнеторговое сальдо в первом квартале повысилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 13,3% — до 38,3 миллиарда долларов", — говорит Дмитрий Хомяков, начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал УА".



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