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В России
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37 минут назад
Доля скрытых доходов семей опустилась до 10%
Доля скрытых доходов падает, поскольку с развитием финансовых технологий и эффективного цифрового налогового администрирования платить работникам зарплаты «в конверте» стало сложнее, пояснила руководитель Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии Антонина Левашенко. Влияет и рост финансовой грамотности населения, уверена заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.
При этом скрытые доходы помогают снизить напряженность в периоды экономических спадов, отмечает Сергей Арженовский в статье.
Для сотрудников сокрытие заработков — это возможность устроиться без оформления отношений в виде трудового или гражданско-правового договора, если по каким-то причинам человек не хочет или не может трудиться легально, пояснила Антонина Левашенко. Однако доля скрытых доходов будет падать и дальше, в том числе благодаря развитию режима самозанятости, уверена эксперт. На этот налоговый режим перешло уже почти 10 млн человек.
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