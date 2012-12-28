Администрация Грязинского района отклонила заявку на аренду участка из-за отсутствия копии обложки паспорта
В Липецке клещи покусали уже более 300 собак: ветеринары предостерегают владельцев животных
В Грязях накрыли «гаражный» алкомаркет: там было более тысячи бутылок немаркированного спиртного
Соперник бегал по татами от липецкого тяжеловеса – как Дмитрий Якушев победил в чемпионате ЦФО
В России
34
38 минут назад
Безвиз между РФ и КНР для групп из трех человек запустят в 2025 году
«Предложения по внесению изменений в межправсоглашение официально направлено китайское стороне. Планируем выйти на согласованный проект документа в ходе заседания нашей двусторонней подкомиссии по туризму, которая состоится в сентябре 2024 года. Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году», — заявили в ведомстве.
На сайте Минэка уже опубликован список операторов, которые могут оформлять такие туры. В него вошли 559 организаций.
Для развития взаимного туризма Россия и Китай договорились расширять авиасообщение и улучшить групповой безвизовый режим. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита российского лидера в Китай в мае этого года.
0
0
0
0
0
Комментарии