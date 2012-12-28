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В России
34
38 минут назад

Безвиз между РФ и КНР для групп из трех человек запустят в 2025 году

Москва и Пекин уменьшат минимальное количество человек в группе для безвизового въезда — с пяти до трех, а также увеличат срок пребывания — с 15 до 21 дня. Изменения должны вступить в силу в 2025 году, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития РФ.

«Предложения по внесению изменений в межправсоглашение официально направлено китайское стороне. Планируем выйти на согласованный проект документа в ходе заседания нашей двусторонней подкомиссии по туризму, которая состоится в сентябре 2024 года. Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году», — заявили в ведомстве.

На сайте Минэка уже опубликован список операторов, которые могут оформлять такие туры. В него вошли 559 организаций.

Для развития взаимного туризма Россия и Китай договорились расширять авиасообщение и улучшить групповой безвизовый режим. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита российского лидера в Китай в мае этого года.

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