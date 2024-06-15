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сегодня, 11:00

«Не только джаз на пруду» в Скорняково-Архангельское: долгожданные подробности.

Что мы все ждем от лета? Встреч с друзьями, поездок на природу, времени с семьей в красивом и уютном месте, ярких впечатлений и, конечно, хорошей музыки.

Это все идеально сочетается на фестивале «Не только джаз на пруду».

Место: Усадьба «Скорняково-Архангельское», красивые пейзажи которой давно завоевали любовь гостей.

Дата: 15 июня 2024 года.

Музыка:

Яркая, неповторимая, позитивная, уникальная, эмоциональная группа IOWA со своими лучшими песнями.

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Неординарная и ни на кого не похожая, харизматичная певица и композитор Тося Чайкина. Автор заглавного трека сериала «Беспринципные» и песни «Надежда», вошедшей в саундтрек китайского фильма «Исчезнувшая в звездах» и, конечно, нашумевшего хита «Стрелы».

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Музыкант и композитор Пётр Налич со своей зажигательной песней «Гитар». Его особенное умение в своих произведениях совмещать разные жанры и языки, а также бархатный голос и особая манера исполнения делают его неповторимым.

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Московские мечтатели и романтики из группы «Обними Кита» (16+). Их музыка мелодичная, искренняя и эмоциональная, их песни наполнены таким чувством, что каждая из них наполняет сердце теплом. У каждого откликнется своя песня – кому-то лирическая, как «Акварели», а кому-то шутливо-веселая, как гимн девушкам - «Кило печенья».

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А где же настоящий джаз на фестивале «Не только джаз на пруду?» - спросите вы. Настоящий джаз будет от потрясающего, невероятного, абсолютно джазового Вадима Эйленкрига! Одного из самых востребованных джазовых трубачей.

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Кроме того, во дворе крепости будет малая сцена, тематикой которой в этом году станет Мексика. И ее специальный гость группа Mariachi Los Panchos. Настоящие мексиканцы, которые прославились миксами испанских и русских песен. Они не только споют, но и проведут мастер-классы по бачате для всех зрителей.

Эта музыка стоит того, чтобы услышать ее вживую.

Чем еще прекрасен фестиваль? Тем, что это не только музыка, но и различные пространства, активности, развлечения и занятия для всех и каждого. На пляже будет царить музыка-лаундж от диджеев, туда можно будет сбежать, если захочется спокойствия и уединения. Ну, а если в планах взять максимум от этого дня, то можно пройтись по всем пространствам с активностями и мастер-классами и попробовать все. Покататься на лодках по прудам, а на закате подняться на воздушных шарах или просто полюбоваться их красотой. Фестиваль «Не только джаз на пруду» — это не только очень хорошая музыка, но и невероятная атмосфера лета, тепла, уюта, красоты и замечательных людей вокруг. Именно поэтому большинство гостей фестиваля возвращаются на него снова и снова, чтобы провести день музыки и любви в теплом кругу друзей.

Хороший друг , бессменный информационный партнер мероприятий в Усадьбе, коммуникативное агентство Прайд Медиа – и в этом году обеспечивает наш фестиваль информационной поддержкой. А всех своих партнеров Прайд Медиа, как всегда, заряжает на пути к успеху каждый день.

Не только джаз на пруду – здесь начинается лето.

«Одно и то же, нам же нравится одно и то же —

Смотреть в окно, искать людей похожих.»(с)

Подробности на сайте https://usadba-nadonu.ru/

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Фото и видео предоставлены ООО «Бальмонт» Усадьба Скорняково-Архангельское
ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ООО «Прайд Медиа»

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