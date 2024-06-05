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В России
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27 минут назад
Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Карского моря, восемь человек спасли
Буксир «Байкал» опрокинулся в районе Енисейского залива в Карском море. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Буксир в Красноярском крае опрокинулся из-за сжатия льда, на его борту находились люди. Восемь человек удалось эвакуировать с борта судна, еще один числится пропавшим без вести. Других подробностей о случившемся нет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Норильская транспортная прокуратура после ЧП организовала проверку.
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