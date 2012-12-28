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В России
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28 минут назад
России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН
Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН. Программа помогает снабжать едой голодающие страны, на долю России приходилось около 20% объемов поставок
О проблемах, которые начались в этом году у компаний, поставлявших продовольствие по этим тендерам, рассказал РБК один из сотрудничавших с организацией участников рынка. Со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП ООН российских экспортеров столкнулись, в частности, мукомолы. Об этом в мае 2024 года сообщила компания «Русские мельницы» (входит в «Грейн Холдинг») в письме президенту «Опоры России» Александру Калинину. Завод поставлял таким экспортерам пшеничную муку «в больших количествах», а сейчас наблюдает снижение интереса к экспортным поставкам товаров российского происхождения по линии ВПП ООН, следует из письма, с копией которого ознакомился РБК. Калинин в разговоре с РБК уточнил, что ему известно о проблемах у российских поставщиков ВПП ООН, не раскрывая деталей. В «Русских мельницах» и «Грейн Холдинге» на запрос на момент публикации не ответили.
То, что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия, подтвердила и Диляра Равилова-Боровик, заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме (ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и ИФАД — Международный фонд сельскохозяйственного развития).
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