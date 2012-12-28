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В России
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33 минуты назад
Немецкий бизнесмен спрятался от суда в Посольстве ФРГ в Москве и пропал
Немецкий предприниматель Ральф Новак, которого в России приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о хищении акций каршеринга, попробовал найти убежище в Посольстве Германии в Москве, пишет Der Spiegel.
Всё произошло 3 июня. Правда, после длительных переговоров с дипломатами осуждённый самостоятельно покинул дипмиссию. По словам адвоката немца Константина Елфимова, после приговора Тушинского суда Москвы его подзащитный "чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму".Найти убежище в посольстве предпринимателю бы не удалось из-за Венской конвенции, согласно которой дипломаты должны были выдать его местным властям по первому же требованию. В МИД ФРГ отказались комментировать запрос журналистов, сославшись на "защиту прав личности".
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