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В мире
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34 минуты назад
Умерла звезда турецких сериалов Фатма Каранфиль
Женщине было 72 года. На данный момент о месте и дате прощания не сообщается. На сайте указано, что Каранфиль страдала от рака молочной железы и последние дни провела в частном госпитале.
Свою известность актриса получила благодаря нашумевшему сериалу. Долгое время она считалась одним из секс-символов Турции, сообщает aif.ru
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