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В России
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8 минут назад
Домашних животных в России предложили пронумеровать
В правительстве за этот вопрос отвечает Минприроды, хотя непосредственно регистрация животных относится к компетенции Минсельхоза, в итоге этот вопрос «не решается годами». Депутаты уточняют, возможно ли по этой теме дать поручение министерству природы.
Кабмин в своих ответах отметил, что уже есть необходимые поручения президента и правительства в адрес Минприроды: ведомство «прорабатывает механизм учета домашних животных на территории РФ». В министерстве «Известиям» сказали, что законопроект, который «предусматривает ведение учета питомцев, разработан». Его цель — устранить правовой пробел в вопросах обращения с домашними животными, сократить популяцию питомцев без владельцев и упростить поиск пропавших.
Согласно новеллам законопроекта, пояснили в Минприроды, владелец будет передавать сведения о питомце во ФГИС в области ветеринарии, где для него заведут карточку и присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Понадобится ли маркировать непосредственно животное и будет ли учет обязательным или добровольным инструментом, пока неясно — Минприроды не ответило на дополнительные вопросы издания.
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