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10 минут назад

Мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам в сутки

Ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года стала критической, заявил в интервью «Известиям» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Ежедневно мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам в сутки. Такого масштаба атак на наших граждан не было никогда», — заявил он.

По словам Станислава Кузнецова, примерно в одном случае из 100 люди верят телефонным мошенникам. То есть порядка 200 тыс. граждан в сутки могут попадаться на их обман. Что касается общего объема краж — ведомства приводят разные цифры.

«Если в ЦБ сообщают о 16 млрд рублей, которые украли мошенники в прошлом году, то МВД называет цифру в десять раз больше — 157 млрд. По оценкам «Сбера», в 2023 году мошенники украли у россиян более 250 млрд рублей», — оценил Станислав Кузнецов.

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