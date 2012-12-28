ЖК «Геометрия-куб» от ОДСК - победитель престижной премии «ТОП ЖК-2024»

ЖК «Геометрия-Куб» занял первое место среди семи новостроек региона в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Липецкой области».

ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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Конкурс ТОП ЖК- это деловое событие, определяющее лучшие решения в новостройках России по отдельным элементам, например, лучший двор, лучшее озеленение и ландшафтный дизайн, лучшие условия для спорта.Победители соответствующих номинаций подтверждают соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья.Компания ОДСК всегда особое внимание уделяет комфорту при реализации своих проектов. ЖК «Геометрия-Куб» не стал здесь исключением. Его идея основывается на гармонии и безопасности жильцов и их гостей за счет концепции «двор без машин», огороженной территории, видеонаблюдения и домофонов с использованием искусственного интеллекта.Гармоничное сочетание архитектуры, эргономичных планировок квартир, безопасной среды позволит почувствовать уют и комфорт жизни в новом комплексе. Паркинг в двух минутах от дома, удобная транспортная развязка, тихий и спокойный район.Группа компаний «ОДСК» за более чем 80 летний период своей работы доказала надежность и практичность. Многие называют ОДСК не просто лидером-застройщиком, но и лидером в людских сердцах, ведь не одна тысяча семей обрела дом благодаря компании. В 2021 году ОДСК завершила строительство крупного района «Европейский», который предыдущий застройщик бросил, а под угрозой потери своих средств оказались более тысячи липчан. Благодаря продуктивному сотрудничеству власти и компании 1904 дольщика получили долгожданное жилье, которое некоторые из них ждали не один десяток лет. Завершая санаторскую программу в Липецке и заслужив репутацию надежного застройщика, «ОДСК Липецк» реализует уже собственные проекты в регионе.