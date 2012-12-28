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сегодня, 08:00

ЖК «Геометрия-куб» от ОДСК - победитель престижной премии «ТОП ЖК-2024»

ЖК «Геометрия-Куб» занял первое место среди семи новостроек региона в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Липецкой области».

Конкурс ТОП ЖК- это деловое событие, определяющее лучшие решения в новостройках России по отдельным элементам, например, лучший двор, лучшее озеленение и ландшафтный дизайн, лучшие условия для спорта.

Победители соответствующих номинаций подтверждают соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья. 
Компания ОДСК всегда особое внимание уделяет комфорту при реализации своих проектов. ЖК «Геометрия-Куб» не стал здесь исключением. Его идея основывается на гармонии и безопасности жильцов и их гостей за счет концепции «двор без машин», огороженной территории, видеонаблюдения и домофонов с использованием искусственного интеллекта. 

Гармоничное сочетание архитектуры, эргономичных планировок квартир, безопасной среды позволит почувствовать уют и комфорт жизни в новом комплексе. Паркинг в двух минутах от дома, удобная транспортная развязка, тихий и спокойный район.

Группа компаний «ОДСК» за более чем 80 летний период своей работы доказала надежность и практичность. Многие называют ОДСК не просто лидером-застройщиком, но и лидером в людских сердцах, ведь не одна тысяча семей обрела дом благодаря компании. В 2021 году ОДСК завершила строительство крупного района «Европейский», который предыдущий застройщик бросил, а под угрозой потери своих средств оказались более тысячи липчан. Благодаря продуктивному сотрудничеству власти и компании 1904 дольщика получили долгожданное жилье, которое некоторые из них ждали не один десяток лет. Завершая санаторскую программу в Липецке и заслужив репутацию надежного застройщика, «ОДСК Липецк» реализует уже собственные проекты в регионе.

ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
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