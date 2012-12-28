ФАС выявила сговор при выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Дело возбуждено в отношении ООО «СтройЮгРегион» и ООО «Дормост». Начальная сумма торгов с участием дорожного картеля составила 637 млн руб. «Ведомство подозревает организации в заключении картеля с целью поддержания цен в открытых конкурсах на работы по ремонту автомобильных дорог. Конкурсы проводились в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в Краснодарском крае»,— говорится в сообщении ФАС. Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы.Реализация проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрена на период 2019–2030 годов. Проект состоит из следующих блоков: региональная и местная дорожная сеть, дороги Минобороны, общественные меры развития дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения, развитие общественного транспорта, развитие федеральной магистральной сети. В рамках нацпроекта строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы с помощью современных материалов, внедряются интеллектуальные транспортные системы.