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24 минуты назад
ФАС выявила сговор при выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Реализация проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрена на период 2019–2030 годов. Проект состоит из следующих блоков: региональная и местная дорожная сеть, дороги Минобороны, общественные меры развития дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения, развитие общественного транспорта, развитие федеральной магистральной сети. В рамках нацпроекта строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы с помощью современных материалов, внедряются интеллектуальные транспортные системы.
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