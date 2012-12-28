Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
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В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка
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27 минут назад
Сериал «Слово пацана» стал лучшим в номинации «Сила в правде» на премии ИРИ
«Спасибо большое республике Татарстан. Рустам Нургалиевич Минниханов, большое спасибо", - сказал продюсер сериала Фёдор Бондарчук.
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