Вор пробрался в дом, включил кондиционер и уснул

В Индии домушник забрался в дом в штате Уттар-Прадеш, включил кондиционер и заснул. Об этом пишет News9Live.

В воскресенье, 2 июня, соседи доктора Сунила Панди из города Лакхнау заметили, что ворота его дома приоткрыты. Это показалось странным, так как мужчина был в отъезде. Они позвонили Панди и предупредили о случившемся, а он вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на полу в гостиной спящего мужчину. Выяснилось, что это вор, который пробрался в дом. День был жарким, мужчина увидел кондиционер, включил его и уснул на полу, подложив под голову подушку. Прежде чем разбудить незваного гостя и арестовать, полицейские сфотографировали его.

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