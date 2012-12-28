Microsoft отключила от своих сервисов половину обслуживаемых организаций из РФ

Американская корпорация Microsoft с 15 мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций. Об этом представители ГК Softline сообщили в Telegram-канале для поддержки клиентов. Сколько именно компаний ограничили доступ для пользователей из РФ, не уточняется.«Начавшееся с 15 мая ограничение доступа Microsoft к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP продолжается. На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулось более половины организаций, зарегистрированных на территории РФ. Microsoft перевел статус этих подписок в suspended (приостановлено.— "Ъ"), и они не доступны для использования»,— говорится в Telegram-канале горячей линии Softline.Еще весной Microsoft разослала российским компаниям письмо с уведомлением, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Свое решение в американской корпорации объяснили санкциями Евросоюза, из-за которых Microsoft не сможет поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».