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В мире
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39 минут назад
Microsoft отключила от своих сервисов половину обслуживаемых организаций из РФ
«Начавшееся с 15 мая ограничение доступа Microsoft к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP продолжается. На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулось более половины организаций, зарегистрированных на территории РФ. Microsoft перевел статус этих подписок в suspended (приостановлено.— "Ъ"), и они не доступны для использования»,— говорится в Telegram-канале горячей линии Softline.
Еще весной Microsoft разослала российским компаниям письмо с уведомлением, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Свое решение в американской корпорации объяснили санкциями Евросоюза, из-за которых Microsoft не сможет поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».
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