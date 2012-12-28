Сергей Лавров отправился в очередное африканское турне

Сергей Лавров прибыл накануне в столицу Гвинеи Конакри в рамках первого этапа своего шестого за два года визита на африканский континент. Как и Республика Конго и Чад, следующие две остановки в его поездке, Гвинея заняла нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине и не вмешивается в борьбу за влияние с Францией на континенте.