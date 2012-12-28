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44 минуты назад
Сергей Лавров отправился в очередное африканское турне
Сергей Лавров прибыл накануне в столицу Гвинеи Конакри в рамках первого этапа своего шестого за два года визита на африканский континент. Как и Республика Конго и Чад, следующие две остановки в его поездке, Гвинея заняла нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине и не вмешивается в борьбу за влияние с Францией на континенте.
Бокситы с месторождений в Гвинее, составляют 40% тоннажа, добываемого российским гигантом «Русал», вторым по величине производителем алюминия в мире. Чтобы сохранить этот актив, Москва проводит самую дружественную дипломатию на местах со сменяющими друг друга лидерами. В январе 2019 года посол РФ Александр Бредгазе, ныне возглавляющий «Русал-Гвинея», открыто призывал президента Альфа Конде внести поправки в конституцию, чтобы баллотироваться на третий срок.
Конде был свергнут в сентябре 2021 года полковником Мамади Думбуйя, который с тех пор культивирует дипломатический баланс, направленный на то, чтобы не обидеть ни державы за пределами континента, ни своих соседей-путчистов в Сахеле. Заверив российских инвесторов, что они не поставят под сомнение обязательства его предшественника, новые гвинейские власти не участвовали в голосовании по резолюции ООН, осуждающей начало Россией конфликта на Украине, пишет Briefly со сылкой на газету Le Monde
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