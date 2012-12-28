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Бизнес
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55 минут назад

Липецкие предприниматели могут получить финансовую «подушку безопасности»

Липецкие предприниматели практически все бумажные процессы сегодня могут заменить виртуальными: в онлайн-формате зарегистрировать собственное предприятие, провести любую платежную операцию через интернет-банк, пользоваться интернет-эквайрингом, управлять зарплатами, онлайн-бухгалтерией и так далее.

Если понадобились средства на развитие, ехать в банк тоже нет необходимости, все вопросы можно решить с помощью смартфона, удаленно и в кратчайшие сроки.

«Лимит открыт» с суммой до 100 миллионов

При выборе онлайн-кредитов финансовые эксперты советуют присмотреться к условиям тех банков, которые сегодня выполняют социально важные задачи поддержки экономики, малого и среднего предпринимательства, участвуют в программах господдержки.

ПСБ участвует в таких программах для предпринимателей и выдает компаниям кредиты под комфортные проценты. Рассмотрение заявки и перевод средств проходят полностью онлайн, занимая от нескольких часов до одного дня.

Предодобренная и возобновляемая кредитная линия «Лимит открыт» дает возможность получить до 100 млн рублей сроком до 10 лет. Главная особенность этого кредита — его моментальная доступность: максимальная сумма денежного займа для клиента заранее рассчитана и одобрена банком. ПСБ с помощью цифровых инструментов анализирует информацию из различных источников о компании и на их основе создает индивидуальные предложения для представителей малого и среднего бизнеса. Заем предоставляется без залога и позволяет предпринимателям максимально оперативно вкладывать банковские ресурсы в осуществление своих проектов. Получение траншей также происходит в интернет-банке. Достаточно совершить всего два шага: открыть расчетный счет, а затем выбрать необходимую сумму в рамках одобренного лимита и удобную дату платежа, заполнить онлайн-анкету и нажать «Открыть линию».

Формат десятилетней возобновляемой кредитной линии очень удобен для пополнения оборотных средств на закупку продукции, сырья или комплектующих, на оплату текущих расходов — от коммунальных и арендных платежей до расчетов с бюджетами всех уровней. Такими платежами лимит частично выбирается, но автоматически восстанавливается после возврата использованных средств. Таким образом, бизнесу всегда доступен резервный «кошелек», который позволяет нарастить объемы работающих денежных средств и получить дополнительную прибыль.

Заявка по интернету и никаких документов

Для предпринимателей, которые планируют расширять ассортимент товаров или развивать производственные мощности, подойдет кредит « Без бумаг. На развитие» от ПСБ. Деньги можно потратить на закупку продукции, спецтехнику и оборудование, рассчитаться с поставщиками. Подать заявку можно по интернету, не требуется никаких документов, а решение банк принимает в короткие сроки. Кредит «Без бумаг. На развитие» позволит увеличить выручку компании без привлечения дополнительных собственных средств. У банка можно занять до 20 млн рублей на срок до трёх лет. Возможно частичное или полное досрочное погашение кредита. Важно, что кредит доступен всем: и тем, кто уже пользуется услугами ПСБ, и тем, кто еще не является клиентом банка.

Для исполнения госконтракта также нужны существенные инвестиции. В этом случае предприниматель может удаленно оформить в ПСБ кредит « Без бумаг. Контрактный» и направить полученные средства на покрытие расходов для исполнения госконтракта. По кредиту доступно до 50 млн рублей, и от предпринимателя не требуется ничего – только успешный опыт выполнения контрактов в рамках госзакупок. Контрактное финансирование помогает снизить финансовую нагрузку на бизнес и выполнить работу в срок. Этот кредит ПСБ также оформляется онлайн.

Каждый предприниматель может дистанционно получать все необходимые банковские услуги, чтобы непрерывно расти, развивать бизнес и экономику региона.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».


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