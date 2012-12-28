Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
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Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
В России
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47 минут назад
В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми
"Ольга Бузова на VK Fest в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" — говорится в публикации.
Дагестанская певица Ашера
В Дагестане потребовали разобраться с местной певицей за откровенный наряд
По данным Ахмадинурова, на концерте присутствовали 13 тысяч горожан и половина из них — дети, пишут РИА Новости.
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