В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа

Полиция оштрафовала итальянца, нарядившегося в Иисуса Христа на своем мальчишнике, пишет газета Nuova Venezia.Это произошло в городе Езоло неподалеку от Венеции. Будущий жених вместе с друзьями решил воссоздать сцену несения креста из Страстей Христовых. На глазах сотен туристов и местных жителей молодой человек, одетый в белую тунику, протащил на плечах деревянный крест.Поступок не оценила городская полиция, посчитавшая действия участников мальчишника богохульством. Они конфисковали крест, а жениха-Иисуса оштрафовали на 200 евро.