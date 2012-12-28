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В мире
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сегодня, 13:22
В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа
Это произошло в городе Езоло неподалеку от Венеции. Будущий жених вместе с друзьями решил воссоздать сцену несения креста из Страстей Христовых. На глазах сотен туристов и местных жителей молодой человек, одетый в белую тунику, протащил на плечах деревянный крест.
Поступок не оценила городская полиция, посчитавшая действия участников мальчишника богохульством. Они конфисковали крест, а жениха-Иисуса оштрафовали на 200 евро.
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