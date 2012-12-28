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В России
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сегодня, 13:14
В России стали чаще продавать и покупать китайские автомобили с пробегом
Китайские автомобили стали чаще перепродавать на маркетплейсах. По данным «Авито Авто», число предложений о продаже машин с пробегом китайских брендов весной выросло на 71,6% к аналогичному периоду прошлого года. Чаще всего на площадке размещали объявления о продаже автомобилей Geely, на которые пришлось 22,7% от всех предложений, и Chery, которые заняли 21,3% от объявлений. Средняя стоимость подержанных автомобилей этих марок на площадке была 2,4 млн и 1,6 млн руб. соответственно. Третье место по доле предложения заняли автомобили Haval (10% объявлений со средней стоимостью в 2,2 млн руб.), четвертое место у Lifan (8,9%; 585 тыс. руб.), пятое — у Changan (7,4%; 2,6 млн руб.), пишет www.kommersant.ru
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