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сегодня, 13:09

В Грузии вступил в силу закон об иногентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах. Утвердить документ должна была президент Саломе Зурабишвили, но она отказалась это делать. После подписи спикером закон вступил в силу.

«Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне»,— объявил господин Папуашвили на брифинге (цитата по ТАСС).

Парламент Грузии одобрил в окончательном чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния» 14 мая. Решение было принято несмотря на проходившие в стране многотысячные протесты. 18 мая госпожа Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. 28 мая парламент преодолел ее вето. 160 грузинских НПО и СМИ отказались регистрироваться в реестре иноагентов.

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