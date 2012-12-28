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В России
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сегодня, 13:02
РФ и КНР продолжат переговоры по «Силе Сибире-2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай заинтересованы в продолжении диалога по энергетике. Он подчеркнул, что стороны продолжат переговоры.
Представитель Кремля подчеркнул, что это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. «И здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран»,— заверил господин Песков.
По данным Financial Times, России не удается заключить с Китаем крупную сделку по газопроводу «Сила Сибири-2». Собеседники издания называют причиной требования китайской стороны о покупке природного газа по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке РФ. Сделка по «Силе Сибири-2» якобы была одной из трех основных просьб Владимира Путина к лидеру КНР Си Цзиньпину, которые политики обсуждали во время встречи в Пекине в мае, сообщает «Коммерсант».
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