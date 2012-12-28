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В России
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сегодня, 13:01

В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на Буденновск в 1995 году

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании и аресте жителя Москвы — 56-летнего Хамзата Зоева — по подозрению в участии в вооруженном нападении банды Шамиля Басаева на Буденновск Ставропольского края в 1995 году. Мужчина был задержан в деревне Перещапово Московской области, его доставили в управление СК по Северному Кавказу, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, в июле 1995 года Хамзат Зоев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басева и принимал участие в совершении особо тяжких преступлений. В частности, 14 июня 1995 года Хамзат Зоев в составе группировки совершил нападение на жителей Буденновска.

Хамзату Зоеву предъявлены обвинения в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), захвате заложников (ч. 2 ст. 126.1 УК РФ) и убийстве (ст. 102 УК РФ). По данным ТАСС, меру пресечения ему избрал Ессентукский городской суд.

14 июня 1995 года 195 боевиков во главе с чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым совершили атаку на Буденновск с последующим захватом больницы и заложников. Террористы требовали завершить военные действия в Чечне и начать переговоры с режимом Джохара Дудаева. В результате теракта погибли 129 человек, ранены 317, захвачены в заложники 1586. В городе были уничтожены и повреждены 198 машин, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, администрации, а также 107 частных домов.

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