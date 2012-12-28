Зарплаты мигрантов в России растут

Зарплаты у мигрантов в России за прошлый год увеличились вдвое, такую статистику приводит платформа «Мигрант Сервис».

Впрочем, не у всех: разнорабочие, упаковщики, грузчики, так называемый линейный персонал, стали получать в среднем 140 тысяч рублей против 70 тысяч годом ранее.А курьеры, у которых заработки и так были высокие, сотрудники клининговых служб, сотрудники общепита нарастили доходы примерно на 30%. Объяснение тут довольно простое — дефицит кадров. Второе объяснение — подавляющее большинство трудовых мигрантов едут не абы куда, а в Москву и Петербург, где зарплаты выше, чем в среднем по России, и ресурсов у работодателей больше.