«ЭкоПром-Липецк» закупил 220 новых контейнеров

Современные пластиковые баки для сбора отходов будут установлены вместо поломанных и сгоревших контейнеров.



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Ежегодно региональный оператор ведет работу по содержанию собственных контейнеров - покупает новые ёмкости для накопления отходов, ремонтирует поврежденные вандалами.С 2022 года 800 новых контейнеров были установлены в зоне работы «ЭкоПром-Липецк». К сожалению, за этот же промежуток времени только из-за поджогов были уничтожены 400 баков.«В последнее время участились случаи возгорания на контейнерных площадках. Часто причиной служит необдуманные поступки жителей – незатушенная сигарета, выброшенная в мусорный бак, или поджог тополиного пуха ради забавы.Также опасность представляют ветви деревьев, которые складируются рядом с площадкой. В обязанности регоператора не входит вывоз порубочных остатков, эти затраты не включены в плату населения. По закону, кто произвел опиловку или снос дерева, тот обязан их вывезти и утилизировать», - прокомментировали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».На этой неделе огонь повредил контейнеры на пяти площадках, всего заменили 8 евроконтейнеров. Всего покупку новых баков «ЭкоПром-Липецк» потратил около 15 миллионов рублей.